VIDEO...मंडी के कारोबारी मंदी के बाद भी जीरे के भावों में आई तेजी

Nagaur. तेजी पर चल रहे इसबगोल के भाव मे तीन हजार की कमी, जबकि जीरा का भाव पांच से छह हजार बढ़ा

-भावो के गिरने से मंडी मे जिंसो की आवक की रफ्तार हुई, कुंद, किसानो ने कहा भावों से उतार-चढ़ाव से इतर प्रबंधन अच्छा होना चाहिए

किसानो से हुई बातचीत मे झलकी उनकी उलझन

Even after the business slowdown in the market, the prices of cumin rose