नागौर में वनरक्षक की परीक्षा में आधे भी नहीं आए परीक्षार्थी

जिला मुख्यालय के 21 केन्द्रों पर हुई परीक्षा

नागौर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को आयोजित करवाई गई वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2020 में नागौर में आधे अभ्यर्थी भी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। भर्ती विज्ञप्ति जारी होने के करीब दो साल बाद आयोजित करवाई गई परीक्षा के लिए नागौर जिला मुख्यालय पर कुल 21 परीक्षा केन्द्र बनाए गए, जिसमें 13 सरकारी शिक्षण संस्थाओं व 8 निजी शिक्षण संस्थाओं में थे। शनिवार को दो चरण में आयोजित करवाई गई परीक्षा के लिए कुल 13 हजार 104 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 5 हजार 763 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 7,341 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार अभ्यर्थियों की उपस्थिति मात्र 44 प्रतिशत रही।

