सब स्टैंडर्ड खाद-बीज बेचने वाले दुकानदारों पर गिर सकती है गाज

Exercise to curb the sale of fake agricultural inputs नागौर. अधिक उत्पादन की हौड़ में किसानों द्वारा खेती में अंधाधुंध कीटनाशकों व उर्वरकों का उपयोग करने के चलते जिले में खाद-बीज की दुकानों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। यह अलग बात है कि कृषि विभाग के निर्देशानुसार खाद-बीज व कीटनाशक बेचने का लाइसेंस डिप्लोमाधारियों एवं अनुभवी दुकानदारों को ही दिया जा रहा है, लेकिन उन्नत बीज के साथ उर्वरकों व कीटनाशकों का निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा निर्धारित मापदंडों को ताक पर रखकर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है।

बदमाशी व मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष पर्यंत निरीक्षण कर नमूने लिए जाते हैं तथा उनकी जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। नागौर जिले में कृषि आदान विक्रेताओं के नमूने लेने के लिए मुख्यालय से वर्ष 2019-20 में 716 का लक्ष्य मिला है, जिसमें उर्वरक, बीज व कीटनाशकों के अलग-अलग हैं।

डेढ़ माह में डेढ़ सौ नमूने लिए

जिले भर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने गुण नियंत्रण रबी अभियान 2019 के तहत कृषकों को गुणवत्तायुक्त आदान उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में 15 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत विभागीय अधिकारियों ने बीज के 172, उर्वरक के 97 तथा कीटनाशकों के 52 नमूने लिए। अभियान के दौरान जिले में 150 से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिसमें से 20 अधिक दुकानदारों को अनियमितता मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बुधवार को भी कृषि विभाग के सहायक निदेशक कृषि पन्नालाल जाट व कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) शंकरराम सियाक ने शहर के विभिन्न कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण कर नमूने लिए। सहायक निदेशक जाट ने कीटनाशकों के 2 नमूने लिए, जबकि कृषि अधिकारी सियाक ने 7 कीटनाशकों के नमूने लिए। इस दौरान दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर 2 दुकानदारों को नोटिस दिए गए।

वर्ष 2019-20 का लक्ष्य व अप्रेल से अब तक लिए गए नमूने

कृषि आदान - लक्ष्य - नमूने लिए - विश्लेषण रिपोर्ट मिली

उर्वरक - 300 - 102 - 32

बीज - 300 - 172 - 94

कीटनाशक - 116 - 65 - 38

जारी रहेगा अभियान

राज्य सरकार एवं कृषि विभाग का उद्देश्य है कि कृषकों को गुणवत्तायुक्त आदान उपलब्ध हो। इसके लिए मुख्यालय से मिले लक्ष्य की पूर्ति के लिए समय-समय पर कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानों से बीज, उर्वरक व कीटनाशकों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशालाओं को भेजा जाता है। इस वर्ष अब तक करीब 400 नमूने विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं जिनमें से करीब 164 की रिपोर्ट मिली है। जिनके नमूने फेल हुए, उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

- शंकरराम सियाक, कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण), कृषि विभाग, नागौर