बालिका दिवस पर पाठ्येतर गतिविधियों का महत्व समझाया

Nagaur. केवीके अठियासन राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख गोपीचंद सिंह ने लड़कियों को उचित पोषण और घर पर जैविक पोषक उद्यान जाने के लिए प्रेरित किया

Nagaur. Students present in the program on KVK Athiyasan National Girl Child Day