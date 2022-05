चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाकर 31 मई की

नागौर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना में आमजन के रूझान से लगातार बढ़ रही पंजीकरण संख्या को देखते हुए योजना में पुनः एवं नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। अब प्रदेश के वे सभी परिवार जिनका या तो योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या योजना में जिनकी बीमा अवधि खत्म हो गई है, वे सभी 31 मई 2022 तक 850 रुपए में नजदीकी ई-मित्र केन्द्र या स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से योजना में अपना और अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकेंगे।

Extended the date of registration in Chiranjeevi Yojana to 31 May