नागौर, मूण्डवा व खींवसर में अकाल का साया, बारिश के अभाव में नष्ट हुई फसलें, किसानों ने मांगा मुआवजा

टांकला व भाकरोद के ग्रामीणों ने फसल खराबे की हल्का पटवारी से गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की, जिले में कहीं अतिवृष्टि तो कहीं सूखे के हालात