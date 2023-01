VIDEO...इस शहर में दाल बेचकर ही किसान हो गए लखपति

Nagaur. तीन हजार से ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य पर बेची मूंग

कृषि उपज मंडी में अब डेढ़ हजार क्विंटल से ज्यादा की मूंग का किया जा चुका है बेचान

खरीद केन्द्र के माध्यम से किसानों से हो चुकी है एक करोड़ 28 लाख 45 हजार 625 रुपए की मूंग खरीद

Farmer became a millionaire by selling pulses in this city