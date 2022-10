सरकार की गलत नीति तोड़ रही किसान की कमर

सरकार की गलत नीति से बाजार में टूटे मूंग के भाव, किसानों को प्रति क्विंटल एक हजार से 1500 रुपए तक का नुकसान

- आपसी लड़ाई के चक्कर में सरकार ने एमएसपी पर खरीद के लिए अब तक शुरू नहीं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

नागौर. एक तरफ सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की बात करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी हर साल कुछ बढ़ोतरी करती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की गलत नीतियों एवं निर्णयों से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल जिले में मानसून की बारिश समय पर होने से मूंग की बुआई भी समय पर हुई और सितम्बर के शुरुआत में फसल पकने पर किसान मूंग लेकर मंडी पहुंचने लगे, लेकिन सरकार की नींद अब तक नहीं खुली है, जिसके कारण किसानों को एमएसपी से 1000 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल नीचे मूंग बेचना पड़ रहा है। सरकार ने एमएसपी पर मूंग खरीदना तो दूर उल्टा गत वर्ष खरीदा गया मूंग बाजार में बेचना शुरू कर दिया और वो भी एमएसपी से 1000 से 1200 रुपए कम दाम पर। ऐसे में व्यापारियों एवं मिलर को जब कम दाम पर सरकार से मूंग मिल रहा है तो उन्हें मंडी में किसान से खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे में किसान की आय दुगुनी करने की बात करने वाली सरकार ही किसान की कमर तोड़ रही है।

