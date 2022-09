वीडियो : डीडवाना में बोले राज्यपाल मलिक - इस देश का किसान दोबारा लड़ेगा, उस लड़ाई में मैं भी रहूंगा

मेघालय के राज्यपाल सत्यपालसिंह मलिक ने कहा- किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो फिर से किया जाएगा आंदोलन, युवाओं को दी नशे से दूर रहने की सीख, महिला वर्ग में शिक्षा के महत्व पर भी बोले, डीडवाना ग्रामोत्थान विद्यापीठ में रजत जयंती समारोह

डीडवाना. नागौर जिले के डीडवाना शहर में स्थित ग्रामोत्थान विद्यापीठ में रविवार को आयोजित रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमें कुरीतियों को छोड़कर बालिका शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में खुद को बड़ा बताने के लिए अनावश्यक खर्च करने व लोगों को खाना खिलाने की बजाए बालिकाओं की शिक्षा पर खर्च करें, ताकि वे बड़ी अधिकारी बन सकें। मलिक ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है।

Farmer will fight again, I will also be in that fight - Malik