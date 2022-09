उद्यानिकी में नागौर का नया कीर्तिमान, पढि़ए पूरी खबर

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में नागौर जिला राजस्थान में टाॅप

- किसानों को लाभान्वित करने में विभाग प्रदेश में शीर्ष पर

- सिंचाई के लिए पानी कमी व अनुकूल जलवायु के चलते बढ रहा उद्यानिकी का रकबा

नागौर. जिले में भूजल का स्तर लगातार नीचे जाने व नहरी सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से पहले ज्यादातर किसान केवल बारिश में ही खेती कर पाते थे। साल के शेष 8 महीने किसान के पास दूसरा कोई काम नहीं था। वहीं पड़ौसी जिलों एवं राज्यों में किसान साल में दो से तीन फसल लेकर अच्छी आमदनी कमा रहे, जिसे देखते हुए जिले के किसानों ने भी समय के साथ खुद को अपडेट करना शुरू किया और पिछले कुछ ही वर्षों में खेती में नवाचारों एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए सफलता के झंडे गाड़ दिए।

Farmers are becoming hi-tech, Nagaur is carrying flags in horticulture