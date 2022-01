मूंग तोलाई में घालमेल की आशंका पर भडक़े काश्तकार

Nagaur. किसान ने लगाया गलत तोलाई का आरोप, कांटा में निकली तकनीकी खामी, कांटा बदलवाने के साथ अतिरिक्त तोला गया वजन किसान को कराया गया वापस

नागौर. कृषि उपजमंडी स्थित समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र पर शुक्रवार को मूंग तोलाई में घालमेल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पीडि़त काश्तकार ने खरीद करने वालों पर गलत तोलाई करने का आरोप लगाया। इसको लेकर अन्य काश्तकारों ने भी असंतोष जताया है। जानकारी मिलने पर पहुंचे खरीद केन्द्र प्रभारी ने वस्तुस्थिति की जांच तो पता चला कि कांटा डिस्चार्ज होने की वजह से वजन की सही तोलाई नहीं कर पा रहा था। काश्तकार का कहना था कि कांटे के गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाए जाने पर भी केन्द्र के कर्मी उसकी बात नहीं सुन रहे थे। इसको लेकर दोनों के बीच बहस की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिलहाल समझाइश पर मामला शांत हुआ, तब जाकर तोलाई का काम निर्विध्न हो सका।

बताया जाता है कि झाड़ेली का दोलाराम शनिवार को शाम करीब पांच बजे समर्थन मूल्य पर मूंग का बेचान करने पहुंचा था। मूंग की दस से पंद्रह बोरी की तोलाई होने के बाद कांटे की स्थिति को देखकर उसे शक हुआ कि कांटा में मूंग वजन से ज्यादा तोला जा रहा है। इस पर किसान की ओर से विरोध जताने पर इसकी खरीद केन्द्र कर्मी से बहस हो गई। स्थिति बिगडऩे की सूचना मिली तो खरीद केन्द्र प्रभारी रामनिवास सिंवर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मौके पर पीडि़त काश्तकार से बातचीत करने के साथ ही तोलाई करने वाले कांटा की जांच की तो उसमें तकनीकी खामी मिली। बाद में पीडि़त किसान को अतिरिक्त रूप से तोली गई मूंग वापस कराई गई। समर्थन मूल्य पर मूंग का बेचान करने आए किसान ओमप्रकाश ने भी आरोप लगाया कि केन्द्र पर तोलाई की व्यवस्था सही नहीं है। मौके पर खड़े अन्य किसानों ने भी केन्द्र प्रभारी को अव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का आग्रह किया।

तकनीकी खामी के चलते किसान का मूंग अधिक तुल गया था। बाद में कांटा बदलने के साथ अतिरिक्त तोला हुआ मूंग किसान को वापस कर दिया गया।

रामनिवास सिंवर, खरीद केन्द्र प्रभारी समर्थन मूल्य केन्द्र कृषिमंडी नागौर

-शहर के प्रमुख इलाकों एवं मार्गों में खराब स्ट्रीट लाइटों की स्थिति की रिपोर्ट होगी तैयार

नागौर. नगरपरिषद एरिया के शहर क्षेत्र की कॉलोनियों एवं प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइट की स्थिति की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। सोमवार को नगरपरिषद आयुक्त की ओर से सहायक अभियंता टीम ने जांच का काम शुरू कर दिया। टीम शहर के लगभग सभी कॉलोनियों में पहुंचकर स्थिति की जांच कर रिपोर्ट नगरपरिषद को सौंपेगी। उल्लेखनीय है कि शहर में स्ट्रीट लाइट के अभाव में अंधेरा होने के चलते जनता को हो रही परेशानी के मुद्दे को राजस्थान पत्रिका की ओर से प्रकाशित खबरों में प्रमुखता से उठाया गया था।

शहर के कई इलाकों में राठौड़ी कुआं, करणी कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी, श्याम बिहार कॉलोनी, संत बलरामदास कॉलोनी, शारदापुरमा कॉलोनी, राजपूत कॉलोनी, खटिकों का मोहल्ला, रेलवे स्टेशन, नया दरवाजा, करणी कॉलोराजपूत कॉलोनी, नकासगेट सर्किल व इंदास रोड, राठौड़ी कुआं आदि क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की बेहाल चुकी अव्यवस्था के विषय को उठाया गया था। इन क्षेत्रों में कहीं तो लाइट ही नहीं लगी, जहां लगी है वो भी खराब चल रही आदि बिंदुओं को खबरों में शामिल किया गया था। राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद नगरपरिषद की ओर से टीम का गठन कर सभी जगहों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। दल ने सोमवार को ही कई जगहों पर पहुंचकर स्ट्रीट लाइट की स्थिति देखी, और पाया कि स्ट्रीट लाइट की स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में फिलहाल जांच टीम ने कोई भी टिप्पणी करने से इंकार दिया। टीम का कहना था कि वह पूरी रिपोर्ट तैयार कर परिषद प्रशासन को सौंप देंगे।

नगरपरिषद प्रशासन के अनुसार स्ट्रीट लाइट खराब होने की स्थिति में अथवा आवश्ययकतानुसार जगहों पर लगाने के लिए संबंधित नागरिक या पार्षद प्रार्थना पत्र दे सकता है। इसके अलावा 01582- 240830 नंबर पर फोन कर जानकारी दे सकता है। इसकी बाकायदा रजिस्टर में इंट्री की जाएगी। यथासमय शिकायत या समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी।

शहर में स्ट्रीट लाइट की स्थिति की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच दल ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। दल सभी जगहों पर जाकर स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता को भी देखेगा, और खराब हुई स्ट्रीट लाइटों की अलग से रिपोर्ट तैयार करेगा।

कलीम अशरफ, सहायक अभियंता नगरपरिषद नागौर

