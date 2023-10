ऑनलाइन गिरदावरी करने में नागौर के किसान सबसे आगे

जिले के 53 हजार से अधिक किसानों ने खुद की अपने खेतों की गिरदावरी

- सरकार ने एक महीने पहले ही लॉन्च किया था किसान गिरदावरी ऐप

Farmers of Nagaur are at the top in doing Girdawari online