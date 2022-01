नागौर में किसानों ने मनाया विश्वासघात दिवस, जानिए किसने किया विश्वासघात

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रैली निकालकर कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

नागौर. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को जिला मुख्यालय पर किसानों एवं समर्थकों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ रैली निकालकर विश्वासघात दिवस मनाया। इस दौरान कलक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन भी किया गया।

जिला मुख्यालय पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान जिले से आए किसानों ने अपने-अपने विचार रखे। इसमें जाट महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष रामकरण डूकिया ने युवाओं को संदेश दिया कि अपने अधिकारों को लेकर निरंतर संघर्षशील रहें। इंटक जिला अध्यक्ष मेहराम धोलिया, प्रेमसुख जाजड़ा, सोहनराम खिलेरी, गोरधन भादू, दिनेश खुडख़ुडिय़ा, पंचायत समिति सदस्य दिनेश चोटिया, रामराज डोडवाडिय़ा ने सरकार को याद दिलाया कि 13 महीने से संघर्षशील किसान अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, यदि अगर समय पर सरकार ने इन मांगों पर सुनवाई नहीं की तो देश का किसान व युवा सरकार के खिलाफ सडक़ों पर उतरेगा।

इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) नागौर के जिलाध्यक्ष अर्जुनराम लोमरोड़ ने बताया कि ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ के बैनर तले देशभर के किसानों ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हासिल करने और अन्य किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 13 महीनों तक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के चलते राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से किसान विरोधी कानूनों को रद्द किया गया था। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने गत 21 नवम्बर को प्रधानमंत्री को चि_ी लिखकर बकाया छह मुद्दों की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया। उसके जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने 9 दिसम्बर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दों पर सरकार की ओर से आश्वासन दिए और आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया। उस पत्र पर भरोसा कर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के बॉर्डर पर लगे मोर्चा और तमाम धरना-प्रदर्शनों को 11 दिसम्बर से उठा लेने का निर्णय किया, लेकिन केन्द्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। भारत सरकार के 9 दिसम्बर के जिस पत्र के आधार पर किसानों ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया था, सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए पूरे देश के किसानों ने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाने का फैसला लिया है।

तहसील अध्यक्ष मोडाराम भादू ने कहा कि आंदोलन शहीद हुए किसानों को मुआवजा दिया जाए। युवा जिला अध्यक्ष सहदेव कस्वां ने केंद्र सरकार की वादाखिलाफी की घोर निंदा की। मीडिया प्रभारी रामपाल धोलिया ने किसानों पर हुए मुकदमों को जल्द से जल्द वापस लेने तथा जिला प्रशासन को सूखाग्रस्त तहसीलों के किसानों के कागजात लेकर जल्द से जल्द मुआवजा राशि देने की मांग की। अंत में राष्ट्रपति के नाम मांगों का ज्ञापन एडीएम मोहनलाल खटनावलिया को सौंपा।

