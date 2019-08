जिले में फार्म पोंड की तकनीक से बदल रही किसानों की तकदीर, आप भी जानिए

Farmers's Fate changing with farm pond techniques in the district बारिश का पानी सहेजने के बाद सिंचाई से बढ़ रहा है रबी बुआई का रकबा व उत्पादन, नागौर जिले को इस बार मिला 40 फार्म पॉन्ड का लक्ष्य, सैकड़ों किसान उठा चुके हैं सरकारी अनुदान का लाभ