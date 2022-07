Video : किसान खुद करेंगे अपने खेत की गिरदावारी : जाट

प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने पत्रकारों से बात करते हुए दी जानकारी

Updated: July 31, 2022 09:35:28 am

नागौर. राजस्थान में हम ऐसी व्यवस्था चालू कर रहे हैं, जिसमें किसानों को अपने खेत की गिरदावरी के लिए पटवारी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसान खुद अपने खेत की गिरदावरी रिपोर्ट ऑनलाइन भरेंगे। यह बात प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने शनिवार को कलक्ट्रेट में पत्रकारों से बात करते हुए कही।

Farmers themselves will girdawari their fields: Jat