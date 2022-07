कृषि में नवाचार करने वाले कृषकों को करेंगे पुरस्कृत, आवेदन मांगे

पंचायत समिति स्तर पर चयनित कृषकों में से 10 सर्वश्रेष्ठ कृषकों को जिला स्तर पर चयनित किया जाएगा

नागौर. कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) अन्तर्गत कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ कृषकों को राज्य, जिला तथा पंचायत समिति स्तर पर चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य, जिला एवं पंचायत समिति स्तरीय प्रत्येक पुरस्कार में क्रमश: 50 हजार, 25 हजार एवं 10 हजार रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

