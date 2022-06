किसान 31 जुलाई तक करवा सकेंगे खरीफ फसल का बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2022 की अधिसूचना जारी

नागौर. राज्य सरकार के कृषि विभाग जयपुर ने खरीफ-2022 को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। अधिसूचना के अनुसार नागौर जिले में खरीफ- 2022 मौसम के लिए मूंग, मोठ, चंवला, ग्वार, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली और कपास फसल को अधिसूचित कर फसल बीमा के लिए रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। जिले के ऋणी, गैर ऋणी व बंटाईदार कृषक फसल बीमा करवा सकेंगे।

Farmers will be able to get Kharif crop insurance till July 31