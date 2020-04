किसानों को नि:शुल्क किराए पर मिलेंगे ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र

Farmers will get tractor and agricultural machinery free on rent, ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए 9282222885 पर संदेश के माध्यम से जेएफएआरएम सर्विसेज से सम्पर्क कर सकते हैं