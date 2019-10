सनसनी: दो कुख्यात हिस्ट्रीशिटरों के गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, फायरिंग में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, जाब्ता तैनात

( nagaur crime ) पुलिस थाना जायल के ग्राम दुगस्ताऊ में दो बदमाश गुटों में मंगलवार को झगड़ा ( fighting between two groups ) हो गया। एक गुट की ओर से की गई फायरिंग ( firing in nagaur ) में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना ( death in firing ) के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ( nagaur police ) मामले की जांच और आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है।