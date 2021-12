...आखिर आ गई रिपोर्ट, 188 में से 80 नमूने ‘गड़बड़’

जिला मुख्यालय पर प्रयोगशाला के अभाव में देरी से मिलती है रिपोर्ट

- सात व्यापारियों को नहीं अजमेर प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर भरोसा, जताई आपत्ति

नागौर. दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की आशंका को देखते हुए लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट चिकित्सा विभाग को आखिर मिल गई है। करीब 39 लाख की जनसंख्या वाले जिले में चिकित्सा विभाग के एक मात्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पूरे वर्ष में 190 नमूने लिए गए हैं, जिनमें 70 से अधिक दीपावली के मौके पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान लिए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि सालभर में लिए गए 190 नमूनों में 80 नमूने फेल पाए गए हैं, यानी उनकी रिपोर्ट मानव स्वास्थ्य के हिसाब से गड़बड़ है। हालांकि यह बात और है कि जिन मिठाइयों व खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे, उनकी खपत हो चुकी है।

finally the report came, 80 samples were found to be failed