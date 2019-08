एसडीएम के खिलाफ दी गई रिपोर्ट मामले में पलटी पुलिस, सांसद बेनीवाल ने किया महापड़ाव का ऐलान

FIR not filed against SDM, MP Hanuman Beniwal warns of movement, रालोपा विधायकों द्वारा दी गई रिपोर्ट को प्राथमिक जांच में रखा, एएसपी मीणा ने पत्रकारों से बोला झूठ