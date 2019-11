मकान में लगी भीषण आग, नकदी और जेवरात सहित घरेलू सामान हुआ राख

निम्बोला बिस्वा गांव में रविवार दोपहर एक मकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग ( fire in house in nagaur ) लग गई। गनीमत यह रही कि जिस समय आग लगी उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। ( arson in house )