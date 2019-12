अराजकता व अपराध से भरा रहा राज्य सरकार का पहला साल - सांसद बेनीवाल

First year of state government gone in anarchy and crime - MP Beniwal, सांसद हनुमान बेनीवाल का राज्य सरकार के प्रथम वर्ष कार्यकाल को लेकर बयान