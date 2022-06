दुगस्ताउ के नरपत सारण की हत्या के पांच आरोपी गिरफ्तार

नागौर पुलिस ने हत्या के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज, फिल्ड इंटेलिजेन्स व तकनीकी सहायता से आरोपियों को पकड़ा

जायल (नागौर). नागौर जिले के जायल थाना क्षेत्र में पांच दिन पहले की गई हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच जनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गत 23 जून को जायल पुलिस को सूचना मिली कि दुगस्ताउ निवासी नरपत सारण का कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर बोलेरो कैम्पर गाड़ी में डालकर मारपीट कर तरनाउ अस्पताल के सामने पटक कर फरार हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देशानुसार जिलेभर में नाकाबंदी करवाई गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी पुलिस थाना जायल सुरेन्द्र पुनियां मय जाप्ता व डीडवाना एएसपी विमलसिंह नेहरा तुरन्त मौके पर पहुंचे तथा तथा घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

Five accused arrested for the murder of Narpat Saran of Dugastau