जानलेवा हमले के 12 साल पुराने मामले में पांच आरोपियों को सात साल की सजा

Five accused sentenced to seven years नागौर. जानलेवा हमले के करीब 12 साल पुराने मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2 ADJ Nagaur ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए पांच आरोपियों को सात-सात साल के कारावास की सजा sentenced to seven years सुनाई है। हालांकि एक आरोपी की प्रकरण की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।

अपर लोक अभियोजक घनश्याम मेहरड़ा ने बताया कि 17 जून 2007 को खींवसर थाना क्षेत्र के डेहरू निवासी नरपतराम जाट ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सुबह करीब साढ़े 10 बजे वह, दयालराम एवं ओमप्रकाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव से नागौर आ रहे थे। चिमरानी के पास पहुंचने पर एक बिना नम्बरी पिकअप जीप ने उनका रास्ता रोका तथा धारदार हथियारों के साथ नीचे उतरे। आरोपियों ने ओमप्रकाश को जान से मारने की नीयत से तलवार, लाठियों व लोहे के पाइप से मारपीट की, जिससे ओमप्रकाश के गंभीर चोटें आई, शरीर में 5-6 फैक्चर हो गए तथा दोनों पैर तोड़ दिए।

इस प्रकरण की सुनवाई करने के बाद सोमवार को एडीजे सोनाली प्रशांत शर्मा ने फैसला देते हुए डेहरू निवासी आरोपी दीनाराम व फताराम, गोवां कलां निवासी मंछाराम, फागली निवासी शैतानराम व बांसड़ा निवासी बलदेव को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि आरोपी बलदेवराम की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।



टांकों में डूबने से दो की मौत

जिले के श्रीबालाजी थाना क्षेत्र में सोमवार को दो अलग-अलग हादसों में टांके में डूबने से एक युवती व एक विकलांग युवक की मौत death from falling हो गई। पुलिस ने दोनों के पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। पुलिस के अनुसार अलाय निवासी मुकनाराम पुत्र सुगनाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री सीता (18) ढाणी के पास बने हौद में से सुबह करीब 10 बजे पानी निकालते समय अंदर गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का जेएलएन अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

इसी प्रकार रोहिणी निवासी धर्माराम पुत्र किशनाराम जाट ने रिपोर्ट दी कि उसके भाई नेमाराम का पैर फिसलने से टांके में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने श्रीबालाजी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की है।