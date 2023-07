गांव जा रहे दो युवकों से पुलिस ने की मारपीट, रातभर थाने में रखा, सीआई समेत पांच निलम्बित

Submitted by:

नागौरPublished: Jul 09, 2023 11:19:02 am

पीडि़त युवक में एक सांसद हनुमान बेनीवाल का भतीजा, एक हेड कांस्टेबल व तीन कांस्टेबल पर गिरी गाज

Five policemen including Kotwal suspended for assaulting two youths