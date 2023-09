Video : खरनाल में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने किए तेजाजी के दर्शन

Submitted by:

नागौरPublished: Sep 26, 2023 10:38:44 am

तेजा दशमी पर खरनाल में आयोजित हुआ विशाल मेला, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु

- कोई जेसीबी के बकेट में सवार होकर पहुंचा खरनाल तो कोई हैलीकॉप्टरनुमा कार व देसी विंटज कार में हुआ सवार

- पींपाड़ी के शोर से गूंजा खरनाल, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नहीं रहे पीछे

Flood of faith in Kharnal, lakhs of devotees visited Tejaji