Video : शहर में पहली बार निकला लक्ष्मी बाई जयंती पर पथ संचलन

शारदा बाल निकेतन की छात्राएं कदम से कदम मिला कर गुजरी तो हर कोई चकित

नागौर. झांसी की रानी महारानी लक्ष्मी बाई की 194वीं जयंती रविवार को नागौर में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर के शारदा बाल निकेतन विद्यालय की छात्राओं ने शहर के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला। पथ संचलन शारदा बाल निकेतन विद्यालय से प्रारंभ होकर राठौड़ी कुआं, केशवदास रामद्वारा, भूतनाथ मंदिर, नया दरवाजा, बाड़ी कुआं, नकाश गेट होते हुए नगर परिषद के पास स्थित एमडीएच पार्क में पहुंचकर सम्पन्न हुआ।

For the first time in the city, the path movement on Lakshmi Bai Jayanti