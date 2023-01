VIDEO...तीस से बत्तीस सालों से केवल कागजों में चल रहा यह पार्क

Nagaur. हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नंबर एक का पार्क गायब हो गया सोते रहे जिम्मेदार

-ताऊसर रोड स्थित सेक्टर नंबर एक में टूटी, फूटी दीवारों के साथ परिसर में जमा गंदगी के बीच लावारिश पशुओं का बना डेरा ने पार्क पार्क की तस्वीर

-पार्क के नाम पर यहां केवल कचरा का लगा अंबार, कंटीली-बिखरी झाडिय़ों के बीच इसकी हालत बिगड़ी

-स्थानीय बाशिंदों ने लगाए आरोप, नहीं सुन रहे जनता वोट बटोरने वाले जनप्रतिनिधि

For thirty to thirty two years this park is running only on paper