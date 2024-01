VIDEO...रामदेव पशु मेला में परंपरागत भारतीय खेलों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आते थे विदेशी सैलानी.......

रामदेव पशु मेला मे पहले हुआ करती थी कबड्डी, रस्साक्सी, मटका फोड़ आदि की प्रतियोगिताये, विदेशी भी इसमें बड़ेचाव से होते थे शामिल

Foreign tourists used to come to Ramdev Cattle Fair to participate in traditional Indian sports competitions