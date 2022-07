श्रम विभाग में 200 से अधिक प्रकरणों में मिला फर्जीवाड़ा, जयपुर भेजी रिपोर्ट

- भ्रष्टाचार की खान श्रम विभाग : जिला कलक्टर द्वारा करवाई गई जांच में दो बार उजागर हो चुका श्रम विभाग का भ्रष्टाचार

- मृत्यु सहायता योजना सहित विभाग की विभिन्न योजनाओं में अधिकारियों ने जमकर किया फर्जीवाड़ा

नागौर. नागौर जिले के श्रम विभाग कार्यालय में पिछले पांच साल से भ्रष्टाचर का बड़ा खेल चल रहा है। चाहे मृत्यु सहायता योजना में अपात्र लोगों को दो-दो लाख रुपए की सहायता जारी करने के मामले हो या फिर प्रसूति सहायता योजना, श्रमिक पंजीकरण एवं शुभ शक्ति योजना में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृतियां जारी कर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है।

Forgery found in more than 200 cases in Labor Department