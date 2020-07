वीडियो में देखिए, डेगाना बीडीओ पर पूर्व मंत्री किलक ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

Former minister Kilak made serious allegations of corruption on Degana BDO, जिला कलक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर की जांच की मांग