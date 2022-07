एक ही परिवार के थे, खेलने के लिए निकले थे

- नागौर राजकीय स्टेडियम के सामने खाली पड़ी जमीन पर हुआ हादसा

नागौर. खुशी देने वाली बारिश का जमा पानी शनिवार को यहां चार मासूम की जिंदगी लील गया। तीन से चार बरस के ये मृतक एक ही कुनबे के हैं। हादसा नागौर राजकीय स्टेडियम के सामने खाली पड़ी जमीन पर हो रहे गड्ढों में हुआ। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।

Four innocent children died due to drowning in a pit in Nagaur