वीडियो : मिर्धा कॉलेज अध्यक्ष पद के लिए भरे चार नामांकन

23 अगस्त को दोपहर दो बजे तक होगी नामांकन वापसी, दो साल में खुले काॅलेजों में नहीं होंगे चार मुख्य पदों के चुनाव

- नए काॅलेजों में केवल कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव ही होंगे, पिछले दो साल में जिले में खुले सात सरकारी काॅलेज

नागौर. जिले के 19 सरकारी कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर कॉलेज प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व संयुक्त सचिव पदों के चुनाव जिले के 12 कॉलेजों में ही होंगे, शेष सात कॉलेजों में केवल कक्षा प्रतिनिधि (सीआर) के चुनाव ही होंगे। इसकी वजह है इन कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का नहीं होना।

