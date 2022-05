जारी हुई बीकानेर रोड पर गोगेलाव तक 6.2 किमी के फोरलेन की वित्तीय स्वीकृति

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया 18.20 करोड़ का बजट

नागौर शहर के कृषि मंडी तिराहे से गोगेलाव तिराहे तक बनेगी फोरलेन सड़क

नागौर. शहर के कृषि मंडी तिराहे से गोगेलाव तिराहे तक 6.2 किलोमीटर का फोरलेन बनाने के लिए आखिरकार भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 25 मई को 18.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। लम्बे संघर्ष के बाद मिली वित्तीय स्वीकृति के बाद अब जल्द ही इस फोरलेन सड़क के बनने की उम्मीद है। इसके बाद शहरवासियों को सुगम यातायात के लिए अच्छी सड़क मिलेगी, वहीं यह सड़क शहर के सौंदर्य में भी चार चांद लगाएगी। वित्तीय स्वीकृति मिलते ही एनएच के अधिकारियों ने सड़क किनारे खड़े पेड़ों पर नम्बर लगाना शुरू कर दिया है, ताकि वन विभाग को सूचना देकर कटवाया जा सके।

Fourlane road will be built from Nagaur city to Gogelav