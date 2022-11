विजय वल्लभ चौराहे से मानासर आरओबी तक बनेगा फोरलेन

सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रयास से नागौर शहर को मिली एक और फोरलेन सडक़ की सौगात

- केन्द्र सरकार के सडक़ परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने फोरलेन निर्माण के लिए दी 35.24 करोड़ की स्वीकृति

- शहर के सौदर्य में लगेंगे चार चांद

Fourlane will be built from Vijay Vallabh Chauraha to Manasar ROB