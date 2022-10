फाइव-जी मोबाइल एसेसरीज से लेकर स्मार्ट इनवर्टर मोटर के फ्रिज तक बाजार में सजे

Nagaur. धनतेरस व दीपावली की आहट के साथ इलेक्ट्रानिक्स के उत्पादों में आया बूम

-दुकानों पर ग्राहकों के पहुंचने से दुकानदार उत्साहित

नागौर. धनतेरस एवं दीपावली की आहट मिलने के साथ ही बाजार में नए उत्पाद आने लगे हैं। इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों में फाइवजी से चलने वाले मोबाइल से लेकर स्मार्ट इनवर्टर फ्रिज एवं वाशिंग मशीन के साथ ओएलईडी नजर आने लगी है। व्यवसायियों का कहना है कि इन नए उत्पादों की विशेषता यह है कि यह बिजली खपत बेहद कम करते हैं। इसको लेकर खरीदारों में भी दिलचस्पी बढ़ी है। प्रमुख पर्वों के दौरान बाजार में धनवर्षा होने की उम्मीदें बढ़ गई है।

धनतेरस एवं दीपावली आने में अब महज पंद्रह दिन शेष हैं। अभी से ही पर्वों का स्वागत करने के लिए बाजार तैयार होने लगे हैं। विशेषकर इलेक्ट्रानिक्स उपकरण नई तकनीकी विशेषताओं के साथ बाजार में अपनी धमक का एहसास कराने लगे हैं। बाजार में एयरकंडीशन से लेकर सारे उत्पाद दुकानों पर सजने लगे हैं। दोपहर एवं शाम के दौरान इनकी दुकानों पर अब खरीदारों की भीड़ भी नजर आने लगी है। मंगलवार को किले की ढाल एवं सदर बाजार के इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों की दुकानों पर भी ग्राहकों की भी भीड़ नजर आई। नई ओएलईडी से लेकर फाइवजी टेक्नालिजी के मोबाइल तक के दाम पूछते नजर आए।

Nagaur. Customers looking at OLED in an electronics shop located in the fort