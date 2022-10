यहां पर पारंपरिक से लेकर आधुनिक परिधान तक मिल जाते हैं

Nagaur. मुंबइया से लेकर अमेरिकन फैशन मॉडल तक के कपड़े तिगरी व मच्छियों का चौक बाजार में आए

नागौर. कोविड-19 की दो साल की त्रासदी के बाद इस बार रेडीमेड गारमेंट्स में बेहतर कारोबार होने की उम्मीद है। दुकनदारों ने विभिन्न कंपनियों से अपने शोरूम में कपड़े मंगाए हैं। कई दुकानों में तो मुंबइया फैशन मॉडल की जींसों की नवीनत वेराइटीज मंगाई है। इनमें कार्गो एवं स्टेट जींस सहित चारखानेदार-चेनदार शर्टें भी इस बार आई हुई हैं। रेडीमेट गारमेंट्स व्यवसायियों की माने तो इस बार का कारोबार पिछले साल की तरह हजारों में नहीं, बल्कि लाखों में जाएगा। इस बार नवरात्र के साथ ही दीपावली तक कुल मिलाकर शानदार कारोबारी नतीजों के आने की उम्मीद बन गई है।

After two years of tragedy of Kovid-19, this time readymade garments are expected to do better business