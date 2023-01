VIDEO...रामदेव मेला की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाएगा

Nagaur. झंडारोहण के साथ ही विश्वस्तरीय रामदेव पशु मेला का शुभारंभ

जिला कलक्टर ने किया श्री रामदेव पशु मेले का शुभारम्भ

हमारे पशुधन को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का उत्कृष्ट माध्यम है श्री रामदेव पशु मेला - कलेक्टर समारिया

Full care will be taken of the dignity of Ramdev Mela