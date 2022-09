VIDEO...लंपी पीडि़त गोवंशों के उपचार में लापरवाही पर भडक़ा रोष

Nagaur. लंपी पीडि़त गोवंशों के इलाज में लापरवाही के विरोध में भडक़ा रोष, दिया ज्ञापन

ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं दुकानें बंद रखी तो कुछ जगहों पर किया प्रदर्शन, निकाली रैली

नागौर. लंपी पीडि़त गोवंशों की मौत एवं पीडि़त गोवंशों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के विरोध में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ जगहों पर विरोध स्वरूप दुकानें भी बंद रखी गई। बाद में सामूहिक रूप से कलक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। अशोक राठी, रुप सिंह , श्याम मुंड, शंकर मेघवाल, महावीर पारीक, मुकेश पारीक, जगदीश अटल, मुरली बंग, शिव सियाग, महेंद्र मिश्र एवं सुरेश जी स्वामी वैद्य आदि मौजूद थे। इसी तरह रोहिणी ,लाडिया, बीरमसर, गोरेरा आदि गावों ग्रामीणों ने रैली निकालकर विरोध जताया। रैली गांव के विभिन्न क्षेत्रों से से गुजरी। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि लंपी वायरस से पीडि़त 217 गोवंश तो अकेले रोहिणी में ही मर गए। इससे स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदर्शन में रोहिणी सरपंच महेश शर्मा, संपत सिंह,सुखाराम डूडी, संतोष गोदारा, विप्र सेना नागौर सचिव लक्ष्मण शर्मा आदि मौजूद थे। गोरक्षक दल ताऊसर एवं नागौर की जिला इकाई की ओर से भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि सरकार ने लंपी पीडि़त गोवंशों के उपचार व्यवस्था में लापरवाही बरती। अभी भी सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है। हालात बेहद खराब हैं। लंपी पीडि़त गोवंशों के उपचार पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान महेश भाटी, सुरेन्द्र परिहार, दीपक कच्छावा एवं दिनेश आदि मौजूद थे। निस्वार्थ गोसेवा समिति चूंटीसरा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने आरोपित किया कि लंपी पीडि़त गोवंशों के उपचार के लिए सरकारी व्यवस्था समुचित रूप से बिलकुल सही नहीं होने के कारण काफी संख्या में गोवंश मर गए। हालात को देखते हुए समिति अपनी ओर से भामाशाहों के माध्यम से गोवंशों का उपचार कराने के लिए प्रयासरत है। इस संबंध में उन लोगों को प्रशासनिक आदेश की जरूरत है। प्रशासन की ओर से इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाने चाहिए, ताकि वह पीडि़त गोवंशों का समुचित इलाज बेहतर व प्रभावी तरीके से करा सकें। इस दौरान मनीष, दिनेश, महेन्द्र गहलोत, मनीष पंवार, अजय देवड़ा एवं देवेन्द्र आदि मौजूद थे।

बच्चों को रोचक अंदाज में पढ़ाने का किया अभ्यास

नागौर. राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर की ओर से आयोजित राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय ताऊसर चल रही संस्कृत शिक्षकों के नवाचारों की कार्यशाला में चौथे दिन संस्कृत पाठ्यपुस्तक आधारित कक्षा प्रथमा से अष्टमी पर्यंत विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों में निहित पाठ्य बिंदुओं को भिन्न-भिन्न विधियों के माध्यम से अध्यापन कराने का अभ्यास कराया गया ।शिविर प्रभारी शिवराज विश्नोई ने बताया कि शिक्षकों को स्वामी विवेकानंद दल,महर्षि वाल्मीकि दल,महाकवि कालिदास दल,महर्षि वेदव्यास दल व रानी लक्ष्मीबाई दल में विभाजित किया गया। स्वामी विवेकानंद दल के दल प्रभारी सलीम मिरासी, वाल्मीकि दल के दल प्रभारी उगमाराम, महर्षि कालिदास दल के दल प्रभारी वृंदा पांडे, वेदव्यास दल के दल प्रभारी नैनाराम व रानी लक्ष्मी बाई दल के दल प्रभारी लक्ष्मी राजपुरोहित को नियुक्त किया गया। दलों के बीच जीवन उपयोगी वस्तुओं का संग्रहण करके संस्कृत भाषा में परिचय करवाते हुए प्रतिस्पर्धा कराई गई। इसमें स्वामी विवेकानंद दल के प्रभारी सलीम मिरासी प्रथम, महर्षि वेदव्यास दल के दल प्रभारी नैनाराम द्वितीय एवं श्री महर्षि वाल्मीकि दल के दल प्रभारी उगमाराम तृतीय स्थान पर रहे। इस दौरान भामाशाह रामनिवास का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिवजी राम सांखला व रामेश्वर भाटी आदि मौजूद थे।

Fury erupts over negligence in the treatment of lumpy victims