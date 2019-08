आठ महीने तक किया नाबालिग से गैंग रेप, गर्भवती हुई तो खुली पोल

Gang rape of a minor for eight months, the girl became pregnant नागौर. नागौर जिले में महिलाओं के साथ अत्याचार कम होने की बजाए लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला मुख्यालय के सदर थाने व महिला थाने में पिछले एक साल में बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार Gang rape के मामले अपेक्षाकृत ज्यादा दर्ज हुए हैं।

महिला थाने में दो महीने पहले दिल्ली की युवतियों के साथ हुए गैंग रेप का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि मंगलवार को शहर के बड़ली क्षेत्र में रहने वाले एक नाबालिग बालिका ने महिला थाने पहुंचकर सामूहिक बलात्कार Gang rape with minor करने का मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एससी-एसटी सेल के डीएसपी श्रवणदास संत DSP Shravanadas Sant को सौंपी है। पुलिस के अनुसार नागौर के बड़ली निवासी एक नाबालिग बालिका ने रिपोर्ट देकर बताया कि तीन युवक पिछले आठ माह से उसके साथ गैंग रेप कर रहे थे। लोक-लाज के डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई, बदमाशों ने उसे बदनाम करने की धमकी भी दी थी। लेकिन जब वह पांच माह की गर्भवती हुई तो परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद उसने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर विक्रम, प्रहलाद व एक अन्य युवक के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पीडि़ता के मोहल्ले में ही रहते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर दबिश देने के लिए रवाना किया गया है।

विधवा महिला से न्यायालय परिसर में मारपीट

नागौर. महिला थाने में एक विधवा महिला ने उसके साथ न्यायालय परिसर में मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार थलांजू निवासी मीरा (40) पत्नी बलदेवराम जाट ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह मंगलवार को नागौर न्यायालय परिसर में अधिवक्ता से मिलने गई तो तुलछाराम जाट ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।