VIDEO...बालवा रोड के सडक़ों के किनारों पर फेंक जला रहे कचरा, बिगड़ रहे हालात, सो रहे जिम्मेदार

खुली जगह में कचरा जलाकर वायुमण्डल में मीथेन, सल्फर, कार्बन डाय आक्साइड फैला रहे ठेकाकर्मी

,Garbage is being thrown and burnt on the roadside of Balwa Road, the situation is worsening, those responsible are sleeping. Googl