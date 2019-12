Video : बाइपास सडक़ पर सुबह पलटा गैस का टैंकर, रात तक नहीं हटा

Gas tanker overturned in the morning on the Nagaur bypass road नागौर. शहर के जोधपुर-बीकानेर रोड बाइपास पर शीतला माता मंदिर के पास सोमवार अलसुबह गैस से भरा टैंकर पलट गया। गनीमत रही कि टैंकर में किसी प्रकार का लीकेज नहीं हुआ अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। दुर्घटना के बाद हादसे की आशंका को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिजली आपूर्ति बंद करवाई तथा मौके पर दमकल व एम्बुलेंस बुलाई। टैंकर में गैस भरी होने से सीधा करने के लिए बीकानेर से टीम बुलाई, जो देर शाम नागौर पहुंची तथा करीब 12 घंटे बाद टैंकर को सीधा खड़ा किया जा सका। दिनभर खौफ के साये में रहने के बावजूद स्थानीय लोगों को राहत नहीं मिल पाई। क्योंकि टैंकर के ब्रेक फेल हो गए। इसके चलते रात 9 बजे तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई।

तीन क्रेन की सहायता से खड़ा हुआ टैंकर

जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की टीम को भी मौके पर तैनात कर दिया, लेकिन व्यवस्थाओं की पोल उस समय खुली जब 15 घंटे बाद भी टैंकर को मौके से हटाया नहीं जा सका। दुर्घटना स्थल के एक किलोमीटर दायरे में आने वाली नायक बस्ती, मानासर, लक्ष्मण नगर, जोधपुर बाइपास, पंचायत समिति के पीछे स्थित कॉलोनी 15 घंटे बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने से लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। विरोध बढऩे लगा तो डिस्कॉम कर्मचारियों ने टैंकर के पास बिजली सप्लाई बंद कर आसपास के इलाके में रात सवा नौ बजे आपूर्ति बहाल कर दी। वहीं टैंकर में इतना भार था कि खड़ा करने में तीन क्रेन की सहायता लेनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम करीब छह बजे टैंकर सीधा कर दिया, लेकिन रात 9 बजे तक उसे मौके से हटाया नहीं गया, जिससे लोग दहशत में रहे।

दहशत में बीता पूरा दिन

बाइपास पर सुबह जल्दी गैस का टैंकर पलटा, जिसे रात तक मौके से हटाया नहीं गया। इससे कॉलोनीवासी दहशत में रहे और बिजली नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की पोल खुल गई।

- सुभाष, स्थानीय निवासी, शीतला माता मंदिर

दिनभर ठाले बैठे रहे

सुबह जब होटल खोलने आया तो अधिकारियों ने कह दिया कि चूल्हा नहीं जलाना है। रात तक यूं ही ठाले बैठे रहे। टैंकर नहीं हटाने से हादसे का डर भी बना रहा।

- रूपचंद, होटल संचालक