किसानों व पटवारियों ने कर दी ऑनलाइन गिरदावरी, पर ऐप से नहीं हो रही जारी

- प्रदेश में एमएसपी पर जिंस बेचने के लिए पंजीकरण शुरू, लेकिन गिरदावरी के अभाव में किसान परेशान

- ऑनलाइन गिरदावरी करने में प्रदेश में नागौर के किसान सबसे ऊपर

- पूरा हो चुका गिरदावरी का काम, लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा लाभ

Girdawari online, but not being issued through app