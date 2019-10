मंगलपुर गांव में चाकुओं से हमला कर एक युवती की हत्या

Girl killed by knives in Mangalpur village of Nagaur लाडनूं थाना क्षेत्र का मामला, घर से खेत जा रही दो लड़कियों पर चाकुओं से हुआ हमला