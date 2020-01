Revenue Minister Harish Chaudhary said - the government amended the rules to rehabilitate the Banjars

नागौर. प्रदेश के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बुधवार को नागौर के दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने केन्द्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए निशाना साधा। पांच माह पूर्व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल व मंत्री चौधरी के बीच वार्ता में तय हुए निर्णयों के बावजूद बंजारा बस्ती के लोगों का पुनर्वास नहीं होने को लेकर पत्रिका द्वारा सवाल पूछने पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने नियमों में संशोधन कर लिया है, अब केवल नागौर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इस प्रकार के जो लोग हैं, उनका पुनर्वास कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागौर के बंजारों को भी जमीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से जमा कराए जाने वाले प्रीमियम को लेकर सवाल करने पर मंत्री ने कहा कि हमने पूरा प्रीमियम जमा करवा दिया है। सरकार किसान हितों के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उनके साथ पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा व कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत भी उपस्थित रहे।

सांसद बेनीवाल को नसीहत - किसानों के लिए राजनीति करें, किसानों पर नहीं

बाड़मेर में सांसद हनुमान बेनीवाल पर हमले के बाद बेनीवाल ने हरीश चौधरी पर आरोप लगाया था कि हमला उनके इशारे पर किया गया, इसके जवाब में राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि बाड़मेर में जो हमला हुआ है, उसकी पुुलिस जांच कर रही है। साथ ही कहा कि वे ना तो इस तरह के हमलों का समर्थन करते हैं और ना ही ऐसे लोगो को संरक्षण देते हैं। मंत्री चौधरी ने बेनीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि वे किसानों के लिए राजनीति करें, किसानों पर नहीं।

नायब तहसीलदार के 75 प्रतिशत पद भरे

राजस्व विभाग में रिक्त पदों को लेकर मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि जब वे राजस्व विभाग के मंत्री बने तो उस दौरान नायब तहसीलदार के 960 पदो में से 120 नायब तहसीलदार के पद भरे हुए थे, आज नायब तहसीलदार के 75 प्रतिशत पद भर दिए हैं। वहीं पटवारियों के 4 हजार रिक्त पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है, अधिनस्थ सेवा बोर्ड जल्द ही भर्ती पूरी करेगा।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मेटल डिटेक्टर से निकाला

मंत्री हरीश चौधरी व पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के नागौर दौरे के दौरान सर्किट हाउस, कांग्रेस कार्यालय सहित शहर एवं गांवों में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। यहां तक कि सर्किट हाउस व कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मेटल डिटेक्टर की जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। हालांकि मंत्री दोपहर करीब एक बजे सर्किट हाउस पहुंचे, लेकिन पुलिसकर्मियों को सुबह 9 बजे ही तैनात कर दिया। बेनीवाल समर्थकों के विरोध की आशंका को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। हालांकि बेनीवाल ने मंगलवार को ही किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन से इनकार किया था। इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री चौधरी से सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा की व्यवस्था करने वाले ही बता सकते हैं कि व्यवस्था क्यों की है। यह पूछने पर कि कहीं हमले का डर तो नहीं? इस पर चौधरी ने कहा कि राजस्थान में किसी को डर नहीं।

कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात

मंत्री चौधरी, पूर्व सांसद मिर्धा सहित कांग्रेस के नेता जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चौधरी व मिर्धा का का स्वागत किया। इसके बाद मंत्री चौधरी ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण राज्य का किसान व जवान परेशान है। युवाओं को रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है। इस दौरान पूर्व डीआईजी सवाईसिंह चौधरी, प्रधान ओमप्रकाश सेन व राजेन्द्र फिड़ौदा, कुचेरा पालिकाध्यक्ष तेजपाल मिर्धा, मूण्डवा पालिकाध्यक्ष घनश्याम सदावत, अनोप विश्नोई, भेराराम धुंधवाल, प्रेमसुख जाजड़ा, भंवरलाल खुडख़ुडिय़ा, एडवोकेट गोविन्द कड़वा, हीरालाल भाटी, विमल सोनी, सोहनराम खिलेरी, भूराराम डूडी, अब्दुल कय्यूम गौरी, ओमप्रकाश इनाणियां, फरीद खां, मुशरफ अंसारी सहित कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाद में मंत्री व अन्य नेताओं ने नवनिर्वाचित सरपंचों के सम्मान समारोह सहित कई कार्यक्रमो में भाग लिया।