सरकार नहीं संभाल रही आयुर्वेद चिकित्सा विभाग: यहां लग रहे चिकित्सा केन्द्रों पर ताले

Nagaur. नागौर जिले में चार दर्जन से ज्यादा आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद चल रहे हैं कई सालों से खाली

- खाली चिकित्सकों के पदों के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों चार-पांच दर्जन चिकित्सा केन्द्रों में आई ताला लगने की नौबत

- कुछ चिकित्सा केन्द्रों में जैसे तैसे दूसरे केन्द्रों से नर्स एवं कंपाउण्डर आदि को भेजकर जुगाड़ से चलाया जा रहा काम

-दौरान-कोरोना-आयुर्वेद की अहमियत बढऩे के बाद चिकित्सा केन्द्रों की ओपीडी में पहुंचने लगें रोगी, लेकिन नहीं मिल रहे डॉक्टर

Government is not handling Ayurveda Medical Department: Locks on medical centers being set up here