सरकारी हो या निजी अस्पताल, बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण में सब लापरवाह

बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर गंभीर नहीं

- प्रदूषण नियंत्रण मंडल का कार्यालय नागौर आया तो खुली पोल

- मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक ने जिले के 63 अस्पतालों की सूची सीएमएचओ को थमाई

नागौर. जिले में सरकारी एवं निजी अस्पतालों से निकलने वाले ठोस एवं तरल बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। एक प्रकार से बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण भगवान भरोसे है, जिसके कारण ये वेस्ट शहर के कचरे में मिलकर संक्रमण का कारक बन रहा है। इसका खुलासा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा करीब दो माह पूर्व किए गए निरीक्षण में हुआ है। मंडल ने जिले के 63 अस्पतालों एवं क्लीनिक की सूची तैयार की है, जिनके पास बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर कॉमन बायो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फेसिलिटी (सीबीटीडीएफ) प्लांट से वैध एग्रीमेंट तक नहीं है, बायो मेडिकल वेस्ट का उठाव और निस्तारण तो दूर की बात है। यानी अस्पताल संचालक इतने लापरवाह हैं कि वे बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को बहुत हल्के में ले रहे हैं।

Government or private hospital, all careless in the disposal of bio medical waste