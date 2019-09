सरकार की मेहनत पर फिर गया पानी, जिले में 362 शिविरों में मात्र 1917 पट्टे बने

Government's efforts go waste, only 1917 leases were made in 362 camps in the district. जटिल नियम-कायदे बन रहे राह में रोड़ा, ग्राम पंचायतों में आवंटित पट्टों की संख्या नगण्य, प्रदेश भर में 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक लगेंगे शिविर, नागौर में आचार संहिता लगने से बंद हुआ काम