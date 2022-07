परम्परागत खेती की बजाए सरकार का बागवानी पर जोर, किसान भी दिखा रहे रुचि

नए बगीचे लगाने पर सरकार देगी 75 प्रतिशत अनुदान

- नागौर में नीम्बू, आंवला, पपीता, बिल पत्र के नए बगीचे लगाने पर दिया जाएगा अनुदान

- नागौर के किसानों ने भी दिखाया अच्छा रुझान

नागौर. लगातार भूजल दोहन से रसातल में जा रहे पानी व परम्परागत खेती में लाभ कम और नुकसान ज्यादा होने पर सरकार अब बागवानी पर जोर दे रही है। सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न अनुदान योजनाओं एवं प्रचार-प्रसार के चलते किसानों में भी बागवानी के प्रति रुझान बढ़ रहा है, यही वजह है कि नागौर जिले में पिछले दस-12 वर्षों में बागवानी का रकबा बढ़ा है।

Government's emphasis on horticulture instead of traditional farming